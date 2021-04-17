Росіяни вдали, що не впізнали його, – МЗС про затримання українського консула

Представники ФСБ Росії "вдали, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка", затримуючи його. У Міністерстві закордонних справ України такі дії росіян вважають фактично нападом на консула.

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у коментарі радіо розповів, як діяла Росія, затримуючи українського консула у Санкт-Петербурзі.

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Росіяни фактично напали на консула

Вчора (16 квітня – 24 канал) ми зіштовхнулися фактично з нападом правоохоронних органів Росії на нашого співробітника. Вони вдали, що не впізнали представника українського консульства,

– зазначив Єнін.

Також заступник міністра зауважив, що російська сторона після цієї провокації найімовірніше запропонує консулу залишити територію Росії.

"Ми абсолютно не сприймаємо схожий шантаж і практику провокацій, яка стає дедалі грубішою", – заявив він.

Єнін наголосив, що обов'язком України є зробити все можливе для безпеки закордонних дипломатичних установ, навіть якщо йдеться про установи у державі-агресорі.

Однак, якщо російська сторона оголосить консула персоною нон-грата, Київ буде змушений так само дієво реагувати на цю провокацію Москви.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що Олександра Сосонюка хочуть вислати з Росії . Все тому, що чиновник перебуває під дипломатичним імунітетом і його не можуть заарештувати.

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