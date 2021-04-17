Росіяни вдали, що не впізнали його, – МЗС про затримання українського консула

Представники ФСБ Росії "вдали, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка", затримуючи його. У Міністерстві закордонних справ України такі дії росіян вважають фактично нападом на консула.
Джерело:"Громадське радіо"
Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у коментарі радіо розповів, як діяла Росія, затримуючи українського консула у Санкт-Петербурзі.
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Росіяни фактично напали на консула
Вчора (16 квітня – 24 канал) ми зіштовхнулися фактично з нападом правоохоронних органів Росії на нашого співробітника. Вони вдали, що не впізнали представника українського консульства,
– зазначив Єнін.
Також заступник міністра зауважив, що російська сторона після цієї провокації найімовірніше запропонує консулу залишити територію Росії.
"Ми абсолютно не сприймаємо схожий шантаж і практику провокацій, яка стає дедалі грубішою", – заявив він.
Єнін наголосив, що обов'язком України є зробити все можливе для безпеки закордонних дипломатичних установ, навіть якщо йдеться про установи у державі-агресорі.
Однак, якщо російська сторона оголосить консула персоною нон-грата, Київ буде змушений так само дієво реагувати на цю провокацію Москви.Зверніть увагу! Раніше російські ЗМІ повідомили, що Олександра Сосонюка хочуть вислати з Росії. Все тому, що чиновник перебуває під дипломатичним імунітетом і його не можуть заарештувати.
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Затримання консула у Санкт-Петербурзі: основне
- Працівники ФСБ 16 квітня затримали у Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.
- Його звинуватили нібито в отриманні "інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії". У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата застосують заходи відповідно до норм міжнародного права".
- У МЗС України назвали такі дії Росії "чистою провокацією" та порушенням Віденської конвенції. Дипломат не має жодного стосунку до дій, в яких його звинувачують.
- У відомстві також додали, що вирішують, як повернути Сосонюка додому.