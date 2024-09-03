Росіяни вдарили з авіації по будівлі одного з університетів у Сумах

Російські окупанти завдали авіаційного удару по університеті в Сумах. За попередніми даними, російські загарбники вдарили керованими авіаційними бомбами.

У обласній військовій адміністрації заявили, що станом на 22:27 3 вересня на місці працювали всі необхідні служби.

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Що відомо про атаку ворога

Сьогодні ввечері, 3 вересня, росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми,

– заявили в ОВА.

Там пояснили, що станом на 22:27 3 вересня наслідки атаки російських загарбників уточнюються.

У️ Сумській ОВА закликали берегти себе та рідних, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До речі, на жаль, ворог ввечері 1 вересня вдарив по приміщенню закладу освіти в Сумах, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей і дитячий будинок.

Вранці 3 вересня окупанти балістичними ракетами поцілили по Полтавському військовому інституті зв'язку. Відомо про понад 50 загиблих та понад 200 поранених.