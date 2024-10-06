Росіяни обстріляли автівку з волонтерами на Донеччині: є жертва

Окупанти скинули вибухівку на цивільний автомобіль. Є загиблий і поранений.

Як повідомляє прокуратура, 6 жовтня 2024 року в селі Іллінка Курахівської громади росіяни скинули вибухівку з FPV-дрона на цивільний автомобіль. У ньому на той момент перебували представники волонтерської організації.

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Ворог б'є по волонтерах

Чоловіки прямували евакуйовувати цивільних з небезпечного регіону. Від отриманих тілесних ушкоджень 37-річний волонтер загинув, а його колега 32 років дістав акубаротравму.

Нагадаємо, що 12 вересня загарбники обстріляли машини гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Костянтинівській громаді. Три людини загинули, дві дістали поранення.

6 жовтня в "Азові" повідомили про черговий випадок жорстокого розстрілу українських військовополонених. Трьох наших безбройних захисників стратили поблизу Нью-Йорка.