Росіяни вдарили КАБами по цивільному авто та будинку на Харківщині: є жертви

Вранці 1 травня російські загарбники атакували керованими авіаційними бомбами селище Золочів Богодухівського району. Окупанти вдарили по цивільному авто та будинку.

Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних, – чоловік і жінка, які перебували в автівці. Окрім того, є постраждалі.

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Що відомо про наслідки обстрілу

О 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці. Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання — постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років,

– повідомив Олег Синєгубов.

Голова ОВА зазначив, що усі обставини з'ясовуються. Інформація оновлюється.

Об 11:23 у МВС повідомили, що ворог вдарив, попередньо, двома керованими авіабомбами Наразі відомо про двох загиблих та трьох поранених людей.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Посадовець також написав, що під час останнього ворожого обстрілу Харкова зафіксовано влучання в Київському районі міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На щастя, минулося постраждалих. Інформація оновлюється.

Також Синєгубов зазначив, що о 10:30 було три ворожих удари КАБами між селами Липці та Веселе. Попередньо, без травмованих.

Зверніть увагу! О 10:23 поліція повідомила, що в Харкові чули вибухи. Закликали не залишати укриттів під час тривоги. Окрім того, не викладати фото та відео влучань.

"Не допомогайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей" – підкреслили в поліції.