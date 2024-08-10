Росіяни скинули вибухівку на авто, в якому перебувала сім'я з дитиною

Окупанти не припиняють вчиняти злочини проти мирного населення Херсонщини. Так, сьогодні, ворог вдарив дроном по автівці, в якій перебувала родина.

За повідомленням місцевої влади, інцидент трапився на східних околицях Херсона, у Кіндійці, близько 17:00.

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Постраждало троє людей

В автомобілі, який атакували росіяни з безпілотника, сиділи троє членів родини. 41-річний батько, 40-річна матір та їхній 15-річний син.

Усі троє дістали вибухові та черепно-мозкові травми. Потерпілих бригада "швидкої" доправила до лікарні. Нині вони під наглядом медиків.

Слід зауважити, що ще з ранку ОВА повідомляла про активність ворожих безпілотників у районі Херсона.

З самого ранку російські військові масовано атакували дронами мирних жителів у прибережних районах.

Під ворожий удар потрапляли люди, які стояли на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів.

Так, в Антонівці " мішенню" окупантів стала 82-річна місцева жителька, яка просто перебувала на вулиці. З вибуховою травмою та пораненням ноги її шпиталізували до лікарні. Просто в центрі Херсона під удар ворожого безпілотника потрапила 55-річна жінка. Вона самостійно звернулась до лікарні по допомогу. Потерпіла отримала множинні поранення гомілки.