Вперше за пів року росіяни вдарили по енергооб'єктах: світло вимикали у кількох областях
Джерело:Укренерго
Через ранкові удари по українські території, жителі деяких областей залишилися без світла. Укренерго стверджує, що про початок масштабних обстрілів наразі не йдеться.
Востаннє окупанти завдавали ударів по українських енергооб'єктах ще 6 місяців тому. Однак 21 вересня загарбники знову цинічно вразили енергоструктуру України.
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Відключення в декількох областях
Вранці 21 вересня росіяни знову завдали масового ракетного удару по території України. Це стало першою за пів року терористичною атакою по енергетичних об'єктах. Внаслідок цього пошкодження отримали окремі енергетичні об'єкти в західному та центральному регіонах.
Без світла залишилися й деякі жителі Рівненської та Житомирської областей. Також під час атаки отримали пошкодження мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській та Харківській областях.Важливо! Укренерго просить не робити поспішних висновків щодо початку нового терору проти енергоструктури. У компанії попросили громадян користуватися лише перевіреними джерелами інформації.
Наразі Укренерго вдалося ліквідувати наслідки російської агресії – робітники розпочали відновлення одразу після відбою повітряних тривог. Станом на зараз триває заживлення побутових споживачів.
Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що у майбутньому удари будуть, але важко передбачити їх масштаб. Питання впливу обстрілів на функціонування енергоструктури важко оцінити зараз – це будуть робити по ходу атак. Однак Україна готова приймати відповідні рішення.
Ранкова російська атака
- Вранці 21 вересня російські ракети атакували Київську, Львівську, Рівненську, Черкаську та Харківську області. Окупанти здійснили пуски 43 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, починаючи з 03:40. Силам ППО вдалося збити 36 цілей.
- Зокрема, на Рівненщині стало відомо про влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. В ОВА повідомили, що також постраждала СТО і 5 автівок, які перебували на її території. Обійшлось без жертв, однак частина району залишилася без світла.
- Також внаслідок атаки у деяких мікрорайонах Святошинського району Києва не було світла та води. Наразі там відновили енергопостачання. Постраждалих немає.
- Окрім цього, росіяни завдали удару по готелю у центрі Черкас та по підприємству у Дрогобичі. У Черкасах відомо про 10 травмованих, двоє з яких у важкому стані. Інформації про загиблих чи постраждалих у Дрогобичі поки немає.