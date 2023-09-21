Вперше за пів року росіяни вдарили по енергооб'єктах: світло вимикали у кількох областях

Через ранкові удари по українські території, жителі деяких областей залишилися без світла. Укренерго стверджує, що про початок масштабних обстрілів наразі не йдеться.

Востаннє окупанти завдавали ударів по українських енергооб'єктах ще 6 місяців тому. Однак 21 вересня загарбники знову цинічно вразили енергоструктуру України.

Дивіться також Можуть розширити номенклатуру цілей: атаки Росії по енергооб'єктах України зміняться

Відключення в декількох областях

Вранці 21 вересня росіяни знову завдали масового ракетного удару по території України. Це стало першою за пів року терористичною атакою по енергетичних об'єктах. Внаслідок цього пошкодження отримали окремі енергетичні об'єкти в західному та центральному регіонах.

Без світла залишилися й деякі жителі Рівненської та Житомирської областей. Також під час атаки отримали пошкодження мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській та Харківській областях.

Укренерго просить не робити поспішних висновків щодо початку нового терору проти енергоструктури. У компанії попросили громадян користуватися лише перевіреними джерелами інформації.

Наразі Укренерго вдалося ліквідувати наслідки російської агресії – робітники розпочали відновлення одразу після відбою повітряних тривог. Станом на зараз триває заживлення побутових споживачів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що у майбутньому удари будуть, але важко передбачити їх масштаб. Питання впливу обстрілів на функціонування енергоструктури важко оцінити зараз – це будуть робити по ходу атак. Однак Україна готова приймати відповідні рішення.

Ранкова російська атака