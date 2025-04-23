Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту, який забезпечував світлом Херсон
Російські окупанти понад добу масовано бʼють по одному з ключових підприємств енергетичної інфраструктури Херсону. На ранок 23 квітня ворог знищив енергооб'єкт.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Прокудіна.
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Удар по одному з ключових енергооб'єктів Херсонщини
Російські загарбники знову цинічно порушили домовленості й вже понад добу масовано б'ють по одному з основних підприємств енергетичної інфраструктури регіону.
По об'єкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА – тривають дотепер,
– повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації .
Прокудін наголосив, що українські захисники всю ніч боролися, щоб відбити удари агресора.
Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний об'єкт,
– ідеться в повідомленні.
Він повідомив, що енергетики роблять все, щоб стабілізувати енергетичну ситуацію у місті.
Також Прокудін попросив максимально ощадно користуватись електроенергією. За його словами, найближчим часом можливі вимушені відключення світла.