Росіяни вдарили по енергетиці Сумщини: частина області без світла

На Сумщині зафіксовано перебої з електропостачанням внаслідок чергової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Сум Олександра Лисенка.

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Що відомо про проблеми з енергопостачанням на Сумщині

Лисенко повідомив, що в Сумах, Сумському та Охтирському районах спостерігають перебої з розподілом електроенергії.

Це через атаку армії Росії на енергетику Сумщини. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога,

– зазначив міський голова.

Він додав, що енергетики працюють в посиленому режимі, аби відновити енергопостачання. Також Лисенко закликав зберігати інформаційну тишу та не розповсюджувати в мережі фото та відео з наслідками влучань та будь-які інші матеріали, які можуть допомогти окупаційним військам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що Росія цілеспрямовано обстрілює енергетичні та газові об'єкти Сумщини. Він наголосив, що в такий спосіб окупаційні війська намагаються позбавити людей базових умов життя.