Росіяни вдарили КАБом по Харкову: що опинилося під ударом

О четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі.

Перші деталі про наслідки повідомив міський голова Ігор Терехов, про це пише 24 Канал.

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За словами Терехова, окупанти атакували цивільне підприємство. Мовиться про вибухи, які пролунали близько 4:00. На щастя, ніхто не постраждав. Про руйнуванння та пошкодження наразі невідомо, цю інформацію ще потрібно уточнити.