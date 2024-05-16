Росія завдала щонайменше 5 ударів "Шахедами" по Харкову: фіксують пожежі
Ввечері 16 травня у Харкові знову пролунали вибухи. Стало відомо, що окупанти попередньо вдарили по двох районах міста.
Повітряні Сили о 22:07 повідомляли про атаку безпілотників на регіон. Інформацію про налети "Шахедів" на Харківську область підтвердив й міський голова Ігор Терехов. За його словами, у місті чули декілька вибухів з невеликим інтервалом. Перший пролунав о 23:23.
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Приліт у Харкові
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксоване влучання в Холодногірському районі Харкова. За його словами, на місці виникла пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється
Пізніше мер Харкова Ігор Терехов написав про приліт в Основʼянському районі міста. Також він попередив, що росіяни не припинили свій терор.
Будьте обережні – атака "Шахедів" продовжується, на місто заходять нові. Щойно пролунав ще один вибух,
– написав він о 23:43.
Вже за 8 хвилин Терехов написав про четвертий вибух у місті.
О 23:52 Олег Синєгубов написав, що ворог завдав щонайменше пʼять ударів безпілотниками по Харкову. Загроза у Харкові зберігається – влада закликає містян перебувати в укриттях.