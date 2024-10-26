Росіяни скинули дві авіабомби на Костянтинівку: є жертва, постраждали поліцейські

Окупанти завдали авіаційного удару по Костянтинівці. Відомо про загиблих і поранених.

Як повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін, вдень загарбники скинули на місто дві ФАБ-250.

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Наслідки удару

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілів, 2 газогони та 2 лінії електропередач.

У вечірньому зверненні президент Зеленський уточнив, що внаслідок удару по Костянтинівці постраждали 4 працівники поліції.

Ворог скинув бомби на Костянтинівку / Фото ОВА

Нагадаємо, що у ніч проти 26 жовтня Росія запустила по Україні майже сотню повітряних засобів. Сили ППО збили 44 з 91 ворожого дрону, ще 44 дрони були локаційно втрачені. Також противник використав 3 балістичні ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 2 ракети невстановленого типу. У Києві "Шахед" влетів у багатоповерхівку, вбивши 15-річну дівчинку.