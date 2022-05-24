Росіяни вдарили по Новояковлівці на Запоріжжі: пошкодили дитячий садочок, є жертва
Джерело:Запорізька ОВА
Росіяни продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру мирних населених пунктів. Так, вони гатили по селищу Новояковлівка Комишуваської громади, що в Запорізькій області.
Про це йдеться у зведенні від Запорізької обласної військової адміністрації. Варто додати, що обстріл стався ще 18 травня. Тоді ворожі снаряди зруйнували та знищили кілька будинків.
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Серед них – дитячий садочок. Це ще раз свідчить, що російські окупанти просто вбивають і руйнують все, до чого тільки можуть дотягнутися. Внаслідок ворожого обстрілу також загинула одна людина.
Нещодавно росіяни знищили історичну пам’ятку
Ще один снаряд противника потрапив в одну із найкрасивіших будівель Оріхова – історичний будинок меноніта Йохана Янцена, який збудували ще в 70-ті роки ХІХ століття. Раніше у ньому вела свою діяльність Оріхівська міська рада.
Окупанти буквально намагаються стерти українську історію, тому не цураються знищувати важливу архітектуру різних епох. В будівлі пошкоджені вікна, потрощені вхідні двері. Уламки прилетіли в стіни та старовинну ліпнину. Частина даху та другий поверх взагалі повністю зруйновані.
У Запорізькій обласній військовій адміністрації нагадують, що російські окупанти вже зруйнували низку пам’яток історії та культури у Запорізькій області:
- Історико-архітектурний заповідник "Садиба Попова".
- Меморіальна стела учасникам АТО в Енергодарі.
- Залізничний вокзал "Запоріжжя-2".
- Колишня синагога і церква святого Тихона Задонського в Гуляйполі.
- Будинок культури в селі Мала Токмачка.
- Санаторний комплекс на Хортиці.
А з Мелітопольського краєзнавчого музею вони викрали цінні колекції.
Яка ситуація на Запоріжжі
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, російські окупанти намагаються перегрупуватися на Запорізькому напрямку. Вони можуть відновити наступ в бік Василівки – Кам’янського.
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович також повідомляв, що загарбники назбирали у Василівці аж 3 БТГр. Зараз в місті більше окупантів, ніж місцевих жителів.
Як місцеві жителі написали своїм родичам, вперше російських військових стало більше ніж цивільного населення. Хмарами ходять, все розграбовують, крадуть, як зазвичай. Однак сенс не в тому. Вони готуються рухатися на північ – на Запоріжжя, – заявив Арестович.
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