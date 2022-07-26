росіяни вдарили по Одещині зі стратегічних літаків

26 липня 2022 , 06:07
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Сергій Братчук у телеграмі

росія продовжує обстріли України. Вкотре під атаку потрапила Одещина.

По регіону був удар зі стратегічних літаків ворога. Речник ОВА Сергій Братчук розповів, що деталі обстрілу будуть згодом. 

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Ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації. Подробиці – згодом.
Тримаємо стрій!
– повідомив Братчук.

Зранку 25 липня повітряну тривогу оголосили на Півдні та Сході України. Незабаром мешканці Харкова та Одеси вже повідомляли про вибухи. 

Їх чули близько 4.40, було щонайменше 4 вибухи.

А вже о 5 ранку одесити повідомили про потужний вибух у своєму місті. Тоді почалася тривога в центральних областях.

Обстріли вночі 26 липня

  • росія атакувала кілька регіонів. Зокрема, під час повітряної тривоги міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи. Людей просив не покидати укриття. Перед цим вибухи в місті були лише ввечері 25 липня. 
  • Також росіяни знову атакували Нікопольський район посеред ночі 26 липня. Відомо, що від обстрілу ніхто не постраждав. Вибухи жителі Нікопольського району почули за кілька хвилин до оголошеної тривоги.
  • Крім того, очільник Харкова підтвердив, що росіяни під ранок 26 липня обстріляли місто. За словами Ігоря Терехова, був "приліт" у цивільні об'єкти. На 05:20 жодної інформації про жертв і постраждалих не було.

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Автор: Оксана Княжик