Росіяни вдарили по "Пункту незламності" у Херсоні: є загиблі і поранені
Джерело:Олександр Прокудін
Російські окупанти 29 червня завдали удар по "Пункту незламності" у Херсоні. На жаль, є загиблі та постраждалі.
Олександр Прокудін – голова Херсонської ОВА – повідомив, що загинули 2 людей. Окрім того, відомо про 2 постраждалих. Вони госпіталізовані.
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У Херсонській ОВА заявили, що постраждалі – у стані середньої важкості.
Черговий російський теракт забрав життя мирних херсонців. По обіді окупанти обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу,
– мовиться у повідомленні.
Російські окупанти вдарили по Краматорську
Російські окупанти увечері 27 червня вдарили по піцерії у Краматорську. У той час в закладі, розташованому у центрі міста, вечеряли люди з дітьми. Рятувальна операція тривала майже дві доби. На жаль, загинули 12 людей. Окрім того, відомо про 65 постраждалих. Серед них – 3 іноземців.
Росія атакувала місто двома "Іскандерами". Одна з них влучила у піцерію, друга – у селі Біленьке на Донеччині.
По гарячих слідах вдалося затримати коригувальника. Про це заявили у СБУ.
"Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил Росії (більш відомого як гру). 27 червня він отримав завдання з'ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів", – розповіли в СБУ.
Тоді затриманий зняв на відео піцерію, а також автівки, які були припарковані поруч. Цей файл чоловік переслав російській воєнній розвідці.
У СБУ наголосили, що коригувальник – місцевий житель. Він працював у місцевому газотранспортному підприємстві.Важливо! Російські окупанти будуть змушені відповісти за все, що зробили, за кожен злочин. Українські герої звільнять всі населені пункти від ворога. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для усіх місцевих жителів.