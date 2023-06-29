Росіяни вдарили по "Пункту незламності" у Херсоні: є загиблі і поранені

Російські окупанти 29 червня завдали удар по "Пункту незламності" у Херсоні. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Олександр Прокудін – голова Херсонської ОВА – повідомив, що загинули 2 людей. Окрім того, відомо про 2 постраждалих. Вони госпіталізовані.

Зверніть увагу Удар по піцерії у Краматорську: коригувальника підозрюють у держзраді

У Херсонській ОВА заявили, що постраждалі – у стані середньої важкості.

Черговий російський теракт забрав життя мирних херсонців. По обіді окупанти обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу,

– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти вдарили по Краматорську

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять!

Російські окупанти увечері 27 червня вдарили по піцерії у Краматорську. У той час в закладі, розташованому у центрі міста, вечеряли люди з дітьми. Рятувальна операція тривала майже дві доби. На жаль, загинули 12 людей. Окрім того, відомо про 65 постраждалих. Серед них – 3 іноземців.

Росія атакувала місто двома "Іскандерами". Одна з них влучила у піцерію, друга – у селі Біленьке на Донеччині.

По гарячих слідах вдалося затримати коригувальника. Про це заявили у СБУ.

"Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил Росії (більш відомого як гру). 27 червня він отримав завдання з'ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів", – розповіли в СБУ.

Тоді затриманий зняв на відео піцерію, а також автівки, які були припарковані поруч. Цей файл чоловік переслав російській воєнній розвідці.

У СБУ наголосили, що коригувальник – місцевий житель. Він працював у місцевому газотранспортному підприємстві.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за все, що зробили, за кожен злочин. Українські герої звільнять всі населені пункти від ворога. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для усіх місцевих жителів.