На Харківщині окупанти вдарили безпілотниками по цивільному авто: загинули люди

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харківщини. Увечері 21 січня ворог ударив БпЛА по мешканцях села Гоптівки, що на Дергачівщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, передає 24 Канал. Трагедія сталася близько 18:30.

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Що відомо про удар дронами

Російські військові атакували цивільну автівку, якою місцеві жителі пересувалися населеним пунктом. Двоє чоловіків, 1968 та 1980 років народження, загинули на місці.

Задоренко також висловив співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо, уранці 21 січня окупанти вдарили безпілотником "Молнія-2" по Куп'янську, що на Харківщині. Внаслідок цього постраждали двоє цивільних громадян – 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, які перебували у власному авто, а також троє поліцейських під час виконання службових обов’язків.

До слова, за даними аналітиків Deep State, росіяни мають певні просування біля селища Дворічна Харківської області. Українські захисники продовжують стримувати ворога вздовж усієї лінії фронту, відбиваючи його численні атаки.