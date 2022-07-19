росіяни вдарили ракетами по Одещині: загорілося сміття на складі
Джерело:Одеська ОВА
Пізно ввечері 19 липня в Одесі чули вибухи. Ворожі ракети влучили у склад, внаслідок чого там почалася пожежа.
Обстріл трапився через пів години після оголошення повітряної тривоги. Перші вибухи одесити почули орієнтовно о 22:20.
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окупанти поцілили ракетами в склад
В Одеській обласній військовій адміністрації розповіли, що росіяни вчергове завдали ракетного удару по одному з населених пунктів області.
Внаслідок потрапляння ворожої ракети сталося загоряння сміття та старого складського приміщення. Силами ДСНС пожежу ліквідовано,
– мовиться в повідомленні.
На щастя, внаслідок цього ворожого обстрілу жертв та постраждалих немає.
"Не ігноруйте сигнали тривоги! Бережіть себе та близьких!" – закликали в ОВА.
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росія посилила корабельне угруповання у Чорному морі
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що у Чорному морі продовжується шторм. Попри це, окупанти посилили корабельне угруповання до 3 ракетних та 3 великих десантних кораблів.
"Їхні наміри й задачі – незмінні. Рівень загрози від застосування, в тому числі й 24 ракет типу "Калібр" залишається високим", – наголосили в ОК "Південь".
Тому захисники вкотре закликали мирних жителів:
- не нехтувати повідомленнями про повітряну небезпеку,
- пильнувати за ситуацією і діями підозрілих осіб та інформувати про них компетентні органи,
- не наражати себе і близьких на небезпеку,
- не відвідувати заборонених зон та об’єктів,
- не чіпати підозрілі та небезпечні предмети й інформувати про них відповідні структури,
- не розголошувати відомостей про діяльність та переміщення підрозділів ЗСУ.
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Коротко про попередні обстріли Одещини
- Вночі 19 липня російські окупанти запустили ракети по Одещині. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що на місці влучання тривала рятувальна операція.
- Внаслідок обстрілу в кількох приватних будинках виникла пожежа площею 300 квадратних метрів. На щастя, рятувальники оперативно її загасили.
- В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що окупанти обстріляли Одещину з акваторії Чорного моря. Внаслідок ворожої атаки 2 будинки зруйнувалися вщент.
- Загалом загарбники випустили 7 крилатих ракет типу "Калібр". Одну вдалося збити системам ППО, проте всі інші влучили у мирне село.
- Внаслідок цього 6 людей зазнали поранень. Серед постраждалих була 5-місячна дитина.
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