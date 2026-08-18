Росія вдарила ракетами по Печенігах на Харківщині: є багато загиблих та поранених

Вранці 18 серпня російські війська завдали нищівного ракетного удару по селищу Печеніги, що на Харківщині. На жаль, є жертви та постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Які наслідки атаки

За попередніми даними, жертвами атаки стали 10 людей.

Станом на 10:47 кількість постраждалих становить 17 осіб. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Унаслідок атаки суттєвих пошкоджень зазнали 10 приватних будинків, місцеве кафе, відділення пошти та магазин, щонайменше 7 автомобілів.

На місці трагедії продовжують працювати екстрені служби. Вони оперативно усувають наслідки атаки та допомагають розбирати завали на місцях влучань.

Як розповіли у прокуратурі, атака була здійснена близько 8:40. Росія застосувала дві малогабаритні крилаті ракети "Бандероль".

Нагадаємо, що вночі Росія атакувала Київщину дронами. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, у Броварському районі зафіксували пошкодження офісної будівлі, складських приміщень та приватного будинку.