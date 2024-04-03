Росіяни вдарили ракетами по Сумщині: є загиблий, поранено 4-річну дитину

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Сумської області, удар прийшовся по Краснопільській громаді. Відомо про загиблого та поранених.

Про обстріл росіян повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Уточнюють, що ворог вдарив ракетами близько 9 ранку.

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Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.

"Сьогодні о 09: 25 росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури", – ідеться у повідомленні.



Росіяни ракетами вдарили по Сумщині / Фото Сумської ОВА



Унаслідок обстрілу пошкоджено будинки / Фото Сумської ОВА

Що вдіомо про постраждалих

За даними ОВА, унаслідок атаки є загиблий, ще двоє людей – зазнали поранень. Потерпілі – жителі громади – батько та його чотирирічний син.

Зазначають. що на місці удару продовжують працювати відповідні служби.



Також пошкоджено п'ять автівок / Фото Сумської ОВА



Росіяни вдарили ракетами, деталі встановлюють / Фото Сумської ОВА

Ситуація на Сумщині: актуально