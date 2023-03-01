Росіяни вдарили ракетами по цивільній та критичній інфраструктурі на Полтавщині

Увечері 1 березня у Кременчуцькому районі Полтавської області пролунали вибухи. На жаль, зафіксовані влучання.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Ворог атакував критичну та цивільну інфраструктуру Кременчуцького району.

Зверніть увагу У кількох місцях в окупованому Криму чули потужні вибухи

Наслідки атаки встановлюють

Дмитро Лунін повідомив, що інформацію щодо жертв та постраждалих унаслідок російської атаки уточнюють. Попередніх даних немає.

Нагадаємо, що близько 19:10 у більшості регіонів України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала активність ворожої авіації з можливим запуском надзвукових ракет. Уже через лічені хвилини у Кременчуцькому районі пролунали вибухи.

За даними моніторингової групи Monitor, росіяни запустили 2 надзвукові ракети та 1 фальш-ціль під час тривоги. На те, що росіяни використали надзвукові ракети, вказує і те, що тривога, яка охопила майже всі регіони, крім західних областей, здебільшого тривала 20 хвилин або й набагато менше (у Херсонській та Одеській областях лише кілька хвилин).

На Сумщині теж чули вибухи

Під час повітряної тривоги звуки вибухів чули також мешканці Сумської області. Однак згодом в ОВА пояснили, що це була робота сил Протиповітряної оборони. Влучань в області не зафіксовано.

Зверніть увагу! Гіперзвукові ракети – це той тип ворожої зброї, проти якої, на жаль, поки що безсила ППО. Однак не варто забувати про правила безпеки під час сигналів тривог – не можна передбачити, якими ракетами та які об'єкти атакуватиме Росія. І не варто забувати, що ворог підступно завдає ударів і по цивільних об'єктах – житлових будинках, школах, лікарнях тощо. Крім того, не можливо передбачити, куди можуть впасти уламки повітряних цілей після успішної роботи сил ППО.

Тому реагуйте на сигнали тривоги, дотримуйтеся правил безпеки та зберігайте спокій і віру в наших воїнів.