росіяни вдарили ракетами по військовому аеродрому на Житомирщині: подробиці від ЗСУ

З'явилися подробиці сьогоднішнього обстрілу Житомирської області. Виявилось, що росіяни вдарили по військовому аеродрому.

Сьогодні, 16 серпня, Житомирську область обстріляли з боку білорусі. При цьому вороги намагалися замаскувати обстріли під тренувальні польоти.

До теми Лишаємося на місці, – Сухомлин спростував чутки про евакуацію Житомирської міськради

Подробиці обстрілу Житомирщини

Вороги підняли літаки з території білорусі й завдали ракетних ударів двома керованими авіаційними ракетами X-59. У ЗСУ припустили, що обстріл могли вести з винищувачів-бомбардувальників Су-34.

При цьому агресори намагались замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти.

Внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної

техніки,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, минулося без втрат

Обстріл Житомирської області відбувся після оголошення про повітряної тривоги. Особовий склад встиг перейти в укритті. У повітряному командуванні "Центр" запевнили, що постраждалих немає.

Нагадаємо, що 16 серпня о 13:30 ворог обстріляв Житомирську область. Вороги підняли літак у хмарний день, щоб приховати запуск ракет.

Готується масований обстріл України з боку білорусі

Напередодні білоруські активісти попередили, що ймовірність ракетного обстрілу по території України зросла. Все через надмірне скупчення авіаційної та ракетної техніки. Зокрема зараз на аеродромі "Зябрівка" зберігаються:

Від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", 2 ЗРПК "Панцир".

Склад боєприпасів, де є щонайменше 15 – 60 ракет для ЗРК С-300/400.

На додачу російські "Іл-76 ВКС" підвозять ракети для С-400 до аеропорту "Гомель". Звідти їх везуть до Зябрівки.

Активісти вважають, що білорусь готується до масованого ракетного удару по Україні найближчими тижнями.

У Генштабі ЗСУ теж наголосили, що з боку білорусі зберігається загроза ракетних та авіаційних обстрілів. При цьому наші захисники заспокоюють, що ознак того, що з боку білорусі готується новий наступ, немає.

До теми – білорусь готує масований обстріл України: дивіться відео