Вперше за тривалий період росіяни масовано запустили по Україні крилаті ракети. Під головним ударом опинилися дві області – Київська та Дніпропетровська.

У ніч проти 8 грудня росіяни вдарили по Україні "Шахедами", а вже на ранок атакували нашу країну ракетами. Про кількість збитих ворожих цілей, а також наслідки атаки, передає 24 Канал.

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"Шахеди" на Дніпропетровщині

Вночі окупанти запустили з Приморсько-Ахтарська 7 ударних безпілотників. Усі "Шахеди" тримали курс на Дніпропетровщину.

Так, ще вчора, близько дев'ятої години вечора стало відомо про рух ворожих БпЛА. З території Запоріжжя вони рухалися у напрямку Павлограда. Пізніше Повітряні сили заявили про нову групу ударних дронів у бік Дніпропетровщини. Загалом тривога для областей тривала понад 2 години.

Вранці Повітряні сили відзвітували, що силам ППО вдалося ліквідувати 5 ворожих цілей.

Результат нічної роботи ППО / Фото Повітряні сили

Обстріл житлових масивів Харкова з С-300

Вже вранці приблизно з 03:00 по 03:30 ворог почав обстрілювати Харків ракетами С-300 з території Бєлгородської області. Противник випустив 6 снарядів по місту.

Унаслідок ударів у Шевченківському районі Харкова є влучання поблизу житлового кварталу. Травмовано 36-річну мирну мешканку. Пошкоджено заклад освіти, у будинках вибито шибки та вікна.

Через "приліт" по Новобаварському району поранення отримав 25-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні. Частково зруйновано триповерховий житловий будинок.

У місті також пошкоджено понад 25 приватних автівок.

Харківська обласна прокуратура вже розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Росія обстріляла Харків з С-300 / Фото Харківська обласна прокуратура

Окупанти масовано вдарили ракетами

Вранці 8 грудня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку. Над територією Саратівської області росіяни підняли у повітря 7 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. О 6:30 по всій Україні залунала повітряна тривога. А вже о 6:50 стало відомо, що перша група ракет перебуває у Харківській області та рухається в напрямку Дніпропетровщини. Кілька груп ракет полетіли на Павлоград, а інша звернула на захід. Через територію Полтавщини, Кіровоградщини, Черкащини друга група ракет попрямувала на Київ. О 7:41 Повітряні сили попередили про те, що нова група ракет – в Чугуївському районі Харківської області, курсом на Дніпропетровщину.

Загалом тривога тривала майже 3 години. Окупанти випустили 19 крилатих ракет X-101 та X-555, з них 14 збили сили ППО.

На Дніпропетровщині є загиблий та руйнування

Унаслідок ракетного удару по Павлоградському району одна людина загинула, а четверо отримали поранення. Крім того, в області є руйнування, зокрема, у Павлограді, Тернівці та Юр'ївській громаді.

Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто,

– повідомили в ОВА.

На Київщині працювала ППО

Під час тривоги на Київщині було чути звуки вибухів. Це велася робота ППО по крилатих ракетах. Згодом у КМВА повідомили, що жодна ворожа ціль не досягнула міста. Усі цілі було збито на підльотах до столиці.

На щастя, минулося без постраждалих. Хоча на території області зазнали пошкоджень кілька приватних будинків – у них повибивало вікна та зруйновані стіни. Є пошкодження транспортного засобу, господарських будівель та газової труби.

Наслідки атаки на Київщині / Фото Поліція