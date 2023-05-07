Росіяни вгатили ракетою по Балаклії: є постраждалі

Країна-агресорка продовжує тероризувати цивільне населення України. Близько 10:15 7 травня окупанти атакували Балаклію на Харківщині.

Відомо, що ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. Наразі на місці події працюють усі відповідні служби.

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Що відомо про постраждалих

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок прильоту постраждали 5 цивільних людей.

Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

Цю інформацію також підтвердив і Глава ОП Андрій Єрмак.

Варто нагадати, що минулої доби окупанти обстрілювали прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську пошкоджень зазнали будівля магазину, авіаційний пам'ятник і кілька приватних житлових будинків, а у Дворічній – приватний будинок. Потерпілих унаслідок обстрілів на Харківщині 6 травня не було.

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