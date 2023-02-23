Росіяни відбирають паспорти в українців: для чого їх можуть використовувати

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни продовжують здійснювати тиск на місцеве населення. Зокрема, людей змушують до паспортизації.

Окупанти заявляють, що той, хто до березня не отримає паспорт держави-агресорки, не зможе переоформити своє майно за російським законодавством. Відтак майно, яке не буде переоформлене, підлягатиме націоналізації. Про це 24 Каналу сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Як окупанти можуть використати українські паспорти

За словами Хланя, усе те, що загарбники робили з приватними підприємцями та представниками бізнесу до Нового року, лише посилюється. "Станом на зараз вони розпочали процес націоналізації приватних підприємств, які не зареєструвалися за окупаційним законодавством", – зазначив депутат Херсонської облради.

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Крім того, додає він, стоїть питання земельних паїв, якими володіють люди. Росіяни шантажують їх пограбуваннями, змушуючи отримувати російське громадянство і здавати український паспорт.

Втім, основне питання полягає в тому, як саме окупанти будуть використовувати вилучені українські паспорти. Хлань наголошує, що вони можуть відправляти диверсантів на території, де майорить український паспорт.

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