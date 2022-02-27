Росіяни відчувають гостру нестачу палива й продовольства, тому активно використовують Білорусь

У Генштабі ЗСУ кажуть, що російська армія відчуває гостру нестачу палива та продовольства, тому вони активно використовують залізничну інфраструктуру Білорусі.

З цієї країни для російських окупаційних військ доставляють військові вантажі на територію України.

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У Генштабі заявили, що для матеріально-технічного забезпечення підрозділів окупантів, з території Білорусі у напрямку Чорнобиля переміщуються інженерні підрозділи.

Окрім того, підрозділи Центрального військового округу армії РФ продовжують рух у напрямках Борисполя та Ічні. Здійснюється висування резервів.

До слова, російські окупанти намагалися захопити Чернігів, але українські військові зупинили їхній наступ та змусили ворога відступити. Тепер окупанти здійснюють обхід міста в напрямку Іванівки та Козельця.

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