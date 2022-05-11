Росіяни відкрили в Україні ще один фронт, який загрожує всьому світу

Росіяни в черговий раз побачили себе у дзеркалі й звинуватили західний світ у своїх злочинах.

Хвора "реальність" Кремля

Спікер Держдуми і дуже упоротий путінець Володін заявив, що США запланували в Україні Голодомор. Бо США намагаються знайти способи вивезення зерна й іншої продукції сільського господарства з України.

Варте уваги Картковий будиночок "другої армії світу" посиплеться з вогником: ЗСУ знайшли їх слабке місце

І це при тому, що США намагаються допомогти українським аграріям продати свою продукцію, а росіяни тупо крадуть зерно і вивозять його в Сирію, як робили це і в 1933 році.

Звісно, на місці американців росіяни б тупо забрали все зерно і самі б на ньому заробили, так само, як на місці поляків ті самі росіяни давно б вже окупували Західну Україну. Але прикол у тому, що тільки росіяни на місці росіян. А весь інший світ – трошки цивілізований.

Росія влаштувала світу "голодну" блокаду

Це росіяни створили такі умови, через які українські аграрії не можуть вивезти зерно з українських портів. Це росіяни створили передумови для світової продовольчої кризи, особливо в регіоні північної Африки, куди зазвичай прямувало українське зерно. Це росіяни б'ють по світовій економіці.

І це росіяни наганяють ботів, які кажуть про голод в Україні через вивезення українського зерна чи кукурудзи. Дуже дивні однотипні коментарі про голод і хтивих англосаксів. Чомусь тільки про Сороса забувають.

А правда в тому, що Україні не загрожує голод. Бо Україна – великий експортер зерна. Україні його просто стільки не потрібно. Україна потребує валютної виручки. Для підтримки економіки. І для того, щоб конкретні бізнеси не збанкрутували.

Це український інтерес в експорті зерна. Інтерес і держави, й конкретних хліборобів, у яких минулого року був рекордних врожай, який зараз лежить без діла на елеваторах. І США намагаються придумати, як допомогти у цьому Україні.

Радимо Молдова "за два дні" і атака на Одесу: оголошено новий сценарій Путіна

Африканська порохова бочка

Дійсно, це потрібно не тільки Україні. Бо глобальна інфляція крокує світом і створює загрози для розвинених і не дуже розвинених економік. Бо дефіцит зерна в північній Африці може призвести до соціальних і політичних потрясінь, як колись подорожчання хліба спровокувало Арабську весну. І тут просто інтереси України і всього світу сходяться.

А інтереси Росії протилежні. І Росія просто краде українське зерно. Як завжди це робила. Але це не дивно. Бо у держави-мародера – солдати-мародери. Дивно, що вони досі намагаються звинувачувати інших у своїх злочинах.

Важливе – росіяни хотіли продати крадене зерно з Українти Єгипту: дивіться відео