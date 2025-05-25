Росіяни казали, що безумовне припинення вогню неприйнятне, – Кислиця про переговори в Стамбулі

У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулися мирні переговори між Росією та Україною. Зустріч прокоментував перший заступник українського міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Про це в суботу, 24 травня, повідомляє 24 Канал із посиланням на етер телемарафону. Експредставник України при ООН не вважає, що в директивах російської делегації була позиція, яка передбачала б можливість досягнення домовленості про припинення вогню.

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Що казали росіяни на переговорах

За словами Кислиці, російські перемовники суворо дотримувалися отриманих директив – "вони їх озвучили й, мабуть, виконали".

У них (росіян – 24 Канал) була цілком очевидна позиція, чому пропозиція американської та української сторони про безумовне припинення вогню для них категорично неприйнятна,

– розповів дипломат.

Делегація країни-агресорки декілька разів упродовж зустрічі заявляла: "Безумовне припинення вогню категорично неприйнятне".

Нагадаємо, у Стамбулі росіяни також улаштовували "довжелезні псевдоісторичні екскурси", вимагали 4 – 6 областей України та погрожували тим, що деякі члени української делегації можуть втратити родичів.