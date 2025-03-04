Очікують перемир'я: росіяни відмовляються йти на штурм островів у Херсонській області

Російські окупанти масово відмовляються виконувати накази щодо штурму островів у Херсонській області. Зокрема цьому сприяють розмови про можливе перемир’я.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Чому окупанти на Херсонщині саботують накази про штурм

Військовослужбовці 24 і 26 мотострілецьких полків масово саботують накази про штурм островів в Херсонській області.

Причина проста – занадто багато їхніх товаришів уже не повернулися з подібних операцій і досі залишаються у водах Дніпра,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, серед особового складу є розмови про можливу заморозку бойових дій, що додатково підриває бойовий дух окупантів, адже вони розуміють, що немає сенсу помирати за кілька квадратних метрів чужої землі, якщо бойові дії вже скоро завершаться.

Ще одна проблема окупантів – човни, на яких відправляють штурмовиків. Вони перебувають в жалюгідному стані, а деякі з них неодноразово ламали, щоб саботувати наказ про штурм. Усвідомлюючи, що техніка ненадійна, окупанти намагаються всіляко уникнути відправки на острови.