Росіяни відновлюють роботу Генічеського РЕМ, який хочуть націоналізувати

Росіяни продовжують безкарно поводитися на тимчасово окупованих територіях України. Основна мета їхньої поведінки – забрати у нас якомога більше добра й завдати максимум неприємностей.

Джерела 24 каналу в спецслужбі розповіли, що російські окупанти роблять на Херсонщині, яка тимчасово окупована. Там вони взялись за так звану "націоналізацію".

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Що саме хочуть "націоналізувати" загарбники

Так, російські окупанти придумали відновити роботу Генічеської районної електричної мережі АТ "Херсонобленерго".

Щобільше, відповідні роботи щодо цього так звані фахівці вже розпочали. Надалі підприємство планують "націоналізувати", тобто фактично вкрасти.

Варто зауважити, що це не перший випадок такої "націоналізації" від російських загарбників. Про схожу схему повідомляли у Маріуполі. Там розташований морський порт, яким вони планують керувати. Весь час, коли за місто точилися бої, в порту стояли судна. Тепер же 34 кораблі росіяни вирішили "націоналізувати". Фактично це можна назвати крадіжкою. Але в окупантів свої закони: судна вже почали перейменовувати та змінювати прапори.

Безчинство та мародерство росіян на Херсонщині

У Херсонській області ворог катує людей та відбирає майно. Наприклад, були повідомлення про те, що з Півдня росіяни вантажівками масово вивозять українське зерно в бік Криму. Тепер же з'явилась інформація, що вони обкрадають торговий центр "Епіцентр". Грабують все, що можуть, і також везуть в окупований Крим. Як зауважував Віталій Кім, це може бути доброю тенденцією, бо вони розуміють, що довго тут не протримаються.

Але жадібність та жалюгідність становища російських окупантів стає відчутною з кожним днем усе більше. Вони відчувають нестачу логістичного забезпечення, тому наймаються до місцевих жителів збирати полуницю. Свою роботу оцінюють у 50 гривень за годину. Таким чином пробують вижити і годувати себе самі. Натомість у Мелітополі вирішили "націоналізувати" черешню. В господарів її хочуть забрати і продати.

Втручаються загарбники і в освітній процес на Херсонщині, чи принаймні намагаються. Російські окупанти пробують там організувати навчання. Вони змушували до співпраці педагогів. Але жоден вчитель у селі Озеряни, Сокологірне та Новогригорівка Генічеського району не захотів працювати на умовах окупантів. Це попри те, що росіяни всіляко змушували освітян.

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