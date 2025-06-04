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24 Канал Новини світу Обіцяли службу в тилу: російського контрактника без пальців відправили на передову
4 червня, 14:37
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Обіцяли службу в тилу: російського контрактника без пальців відправили на передову

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Російського контрактника без пальців, якому обіцяли службу в тилу, відправили на передову.
  • Він підписав контракт у квітні 2023 року, і за час служби тричі отримав поранення, але не мав відпустки на лікування.

Російського контрактника без пальців відправили на передову. Близькі розповіли, що під час підписання контракту йому обіцяли роботу в тилу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. 

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Що відомо про окупанта, якого відправили на фронт без пальців

Близькі російського окупанта розповіли що він мешкав у Воронезькій області і самостійно підписав контракт на два роки у квітні 2023 року. На той момент у нього вже не було пальців на одній руці – він втратив їх у 2012 році. 

Цікаво, що при підписанні контракту його запевнили, що відправлять допомагати в тилу. Втім, попри обіцянки окупанта визначили у військову частину 36994 та відправили на фронт.

Російського контрактника без пальців відправили на фронт / Фото росЗМІ

За словами близьких, за час служби він отримав три поранення, однак відпустку для лікування йому не давали. Також у окупанта не залишилося про поранення, адже їх нібито забув видати командир. Попри відсутність пальців чоловік постійно перебуває на фронті і виконує бойові завдання.

Також стало відомо, що його незабаром знову збираються відправити на фронт.

Нагадаємо, що мобілізаційний ресурс Росії складає близько 25 мільйонів осіб. Однак реально підготовлених для війни лише 3 мільйони.