Росіяни відпустили українських активістів, яких викрали під час мітингу в Каховці

У Каховці Херсонської області російські окупанти відпустили п'ятьох місцевих мешканців, яких брутально затримали під час мирного мітингу ще 3 квітня.

Інформацію підтверджують представники Каховської громади. Вони оприлюднили фотографії звільнених людей: там четверо чоловіків та одна жінка.

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Вже вдома, – написали представники місцевого самоврядування.

Вони уточнили, що цю інформацію підтвердили рідні раніше викрадених Каховчан.

Утім, загарбники досі утримують ще двох місцевих мешканців: Олега Кожем'якіна та Василя Латанюка, яких викрали прямо з їхніх домівок 2 квітня.

Нагадаємо, раніше так званий "голова" Каховки Павло Філіпчук, який співпрацює з окупантами, заявив працівникам комунальних підприємств, що вони не зможуть платити таку ж зарплату, як "при Україні". Виплати будуть удвічі меншими.

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