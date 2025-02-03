Особу військового, якого обезголовили росіяни, вже встановили: справу розслідує поліція

Українська сторона попередньо встановила особу військовослужбовця ЗСУ з відсіченою головою, фото якого поширилося в мережі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артура Добросердова.

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Добросердов прокоментував воєнний злочин росіян

За словами Добросердова, завдяки проведеним заходам працівниками Управління (Секретаріату Уповноваженого) попередньо вдалося встановити особу загиблого.

Він зазначив, що Національну поліцію вже поінформували для встановлення контакту з рідними військового. Також правоохоронці мають провести необхідні слідчі дії з метою з'ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей.

Також поінформовано Офіс Генерального прокурора щодо чергового грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресорки,

– йдеться в дописі Артура Добросердова.

Уповноважений також закликав утриматися від поширення неперевірених відомостей та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Зазначається, що з метою забезпечення невідворотності відповідальності країни-агресорки, кожен воєнний злочин ретельно документується, а відповідна інформація передається до міжнародних правових інституцій.