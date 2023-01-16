Свідомий вибір поганого життя: Спартак Суббота сказав, чому народ Росії обрав Путіна

Росіяни роблять свій вибір за рефлексами, пов'язаним із виживанням. Саме через це між ними та свідомими українцями існує прірва.

Про це 24 Каналу розповів психолог Спартак Cуббота. За його словами, народ Росії, обираючи Владіміра Путіна президентом своєї країни, у першу чергу мав би визначився із людиною, яка легітимізуватиме їхнє життя.

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Чому росіяни роблять бездумний вибір

Спартак Суббота зауважив, що навіть якщо росіяни проявляють бездіяльність щодо вибору влади, то це все одно їхній активний або пасивний вибір.

Проблема в тому, що вони обирають цей шлях – свідомий вибір жити погано, йти помирати,

– зауважив він.

За його словами, усе життя росіян базується на рефлексах, що пов'язані із виживанням. Тож про найвищі функції цивільного населення не мовиться.

"Це просто біороботи, які вбивають інших людей і не розуміють, що роблять", – підкреслив психолог.

На його думку, у росіян це завдяки тому, що частина з них просто алкоголіки, злочинці з психічними вадами, тому вони не можуть користуватися такими поняттями як мораль, моральність і здорові принципи. Народу України, людям вільним, цього не зрозуміти.

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Різниця між росіянами та українцями

Мозок українців та росіян працює по-різному. Зокрема, він оцінює наші дії через призму потенційного результату.

"Це означає, що ми оцінюємо себе по наших мотивах – ми хотіли як краще", – зауважив він і додав, що вчинки інших людей ми судимо за їхнім результатом.

На думку психолога, серед росіян є військові, які розуміють, що чинять зло, порушуючи закон. Втім вони продовжують виконувати накази.

Це ще одна ознака того, що ці люди відірвані від реальності, в них немає культури співіснування з іншими людьми на планеті,

– зауважив Спартак Суббота.

За його словами, у такому випадку росіяни нічим не відрізняються від людей, які просто хочуть, щоб всесвіт вибухнув чи всі жили погано. Це просто хронічний депресивний вайб.

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