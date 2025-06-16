Скидають з коптерів гранати, – офіцер НГУ про використання росіянами хімічної зброї

Ворог продовжує вести жорсткі бойові дії, використовуючи всі засоби, що має в наявності. Останнім часом українські військові фіксують випадки застосування окупантами хімічної зброї.

Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зазначивши, як діють росіяни на фронті, використовуючи заборонену зброю та нехтуючи міжнародними правилами. Також на Сіверському напрямку росіяни впродовж кількох тижнів застосовують хімічну зброю, яка завдає багато лиха українським воїнам.

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Намагаються знищити все, що можуть

Офіцер зазначив, що ситуація на лінії, де тримає оборону бригада "Рубіж", достатньо напружена. Противник постійно проводить штурмові дії, використовуючи у переважній більшості випадків мотоцикли.

"На одному мотоциклі їде двоє військовослужбовців, і таких мотоциклів може бути чотири, шість, вісім і більше", – наголосив він.

Зверніть увагу! За данини оперативного командування "Південь", які підтвердив Центр протидії дезінформації, росіяни також застосовують "Шахеди", які споряджені отруйними хімічними речовинами. У ЦПД зазначили, що в одному з російських БпЛА була виявлена капсула з бойовою отруйною високотоксичною речовиною подразнювальної дії – CS.

Росіяни, за словами Андрія Отченаш, намагаються просуватися, щоб мати певну вигоду, але завдяки діям Сил оборони України, зокрема бригаді "Рубіж", у них це точно не виходить.

Також противник почав застосовувати хімічну зброю. Окупанти скидають з коптерів гранати з хімічною речовиною, якими намагаються уразити наших військовослужбовців,

– зазначив офіцер бригади.

Однак, як підкреслив Отченаш, наразі це не приносить противнику результату. Водночас це свідчить про те, що черговий раз Росія повністю порушує всі міжнародні конвенції, намагаючись максимально нашкодити українським військовослужбовцям та природі України і знищити абсолютно все, що може.

Нагадаємо, що українська розвідка, перехопивши розмову росіян, дізналась про використання російською армією ворогом хімічної зброї. Під час спілкування окупантів командир російської армії наказав атакувати українські позиції забороненою гуманітарним правом хімічною зброєю.