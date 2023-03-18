США підтвердили, що Росія використовує китайські боєприпаси в Україні, – Kyodo

Сполучені Штати підтвердили, що росіяни використовують китайські боєприпаси на війні в Україні. Проте Штатам залишається незрозумілим, чи були вони доставлені безпосередньо Пекіном.

За словами джерел в адміністрації США, залишається незрозумілим, чи залучений до постачання боєприпасів до Росії уряд КНР. Проте Вашингтон готовий вжити заходів, якщо буде підтвердження, що постачання здійснював саме Пекін.

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В Україні виявили боєприпаси, зроблені в Китаї

Офіційні особи США нещодавно заявили, що Вашингтон має розвідувальні дані, які вказують на те, що Пекін розглядає можливість постачання зброї та боєприпасів до Росії.

Це те, за чим ми пильно стежимо і продовжуємо уважно стежити,

– сказав представник Держдепартаменту США.

За словами джерел, уряд США визначив, що боєприпаси, виявлені в Україні, були зроблені в Китаї. Зокрема про це свідчить аналіз їхнього складу. Проте джерела не розкривають, які саме боєприпаси були знайдені. Також повідомляється, що США вже попередили про це своїх партнерів.

До Росії поїхало багато китайських гвинтівок