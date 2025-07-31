За останній час ситуація на полі бою щодо використання озброєння та техніки принципово змінилась. Зараз втрачає своє значення, зокрема, важка техніка.

На певних ділянках фронту є такі killzone, які повністю контролюються дронами. Про це 24 Каналу розповів підполковник із 3 армійського корпусу Максим Жорін, зазначивши, які сьогодні пріоритетні сили та засоби для росіян.

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У який спосіб ворог найбільше впливає на виснаження українських позицій?

Жорін зауважив, що техніка значно втратила свою вагу на полі бою.

Найнебезпечнішими залишаються російська піхота та дрони,

– наголосив він.

У ворога, пояснив підполковник, багато піхоти і вона постійно здійснює штурми, що виснажує українські позиції і паралельно з цим росіяни "висушують" логістику ЗСУ.

Тому це є найскладнішим комплексом, який має ворог,

– підкреслив Максим Жорін.

Він уточнив, що це величезна кількість піхоти і майже необмежена кількість дронів. Здебільше це скиди або безпілотники на оптоволокні.

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Нагадаємо, що росіяни місто Суми фактично перетворили на тестовий полігон для випробувань свого нового ударного дрона "Італмас". Це безпілотник поєднав властивості "Ланцета" і "Шахеда" та може долати відстань у 200 кілометрів. Росіяни можуть перенести досвід з управляння "Італмасом", який вони здобувають у Сумах, на інші фронти.

Крім того, росіяни на авіаційному ремонтному заводі в окупованому Луганську створюють та тестують розвідувальні БпЛА. Про це дізналися у русі опору "Атеш" та розповіли про те, що підприємство займається техобслуговуванням авіаційної техніки військового та подвійного призначення.

Проте водночас на заводі приховують виробництво і полігон для тестування розвідувальних дронів. Ба більше, в одному з цехів підприємства розташований центр підготовки фахівців по роботі з дронами, а саме збирачів та операторів.