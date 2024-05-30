Використовували танк як таксі, – командир екіпажу БпЛА розповів про дивні дії росіян на фронті
Російські військові вдаються до доволі цікавих дій на полі бою, аби досягнути хоч якихось результатів. Останнім часом вони почали використовувати квадроцикли, однак дійшли і до інших засобів.
Детальніше про тактику росіян 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш. До слова, нагадаємо, що раніше окупанти використовували на полі бою навіть велосипеди.
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Як росіяни діють на фронті
FPV-дрони чудово працюють на фронті, не дозволяючи втілювати росіянам їхні плани. А для досягнення завдань окупанти тепер використовують доволі дивні тактики.
Там, де працює екіпаж "Кара небесна", кількість окупантів значно збільшилася у порівнянні з минулим місяцем. Вони використовували вогневу техніку, БТРи і танки. Водночас переробляли їх у банальне таксі. Тобто вони використовували танки та БТРи як таксі. Сили бригади "Рубіж" їх було знищено,
– зазначив Андрій Отченаш.
Фактично росіяни обшивають танки металом. Всередину набивають велику кількість піхоти. Головним завданням такого "таксі" довезти особовий склад максимально близько до українських позицій.
"Чи робоча це схема? І так, і ні. Тому що росіянам справді іноді вдавалося близько під'їхати під наші позиції. Але їх просто знищили FPV-дронами. Тому вони начебто і підійшли до наших позицій, але зробити щось далі у них не вийшло", – пояснив командир екіпажу "Кара небесна".
Через те кількість техніки, яку використовують росіяни, значно зменшилась. Вони розуміють, що FPV-дрони їх швидко знищуватимуть.
До слова, військовий також розповів, що бригада "Рубіж" за останній час взяла у полон 20 військовослужбовців країни-агресорки. Цікаво, що декого з них мобілізували наприкінці березні. Тобто це були чоловіки, які узагалі не проходили військової підготовки.
Актуальні втрати Росії у війні
З початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась уже на 506 260 окупантів. 1160 з них вдалося знищити за останню добу 30 травня.
Однак від вправних дій українських військових страждає не лише жива сила ворога, але і його техніка. Так, станом на 30 травня ЗСУ знищили:
- танків – 7710 (+10),
- бойових броньованих машин – 14 913 (+22),
- артилерійських систем – 13 101 (+35),
- РСЗВ – 1088 (+1),
- засобів ППО – 815 (+0),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 532 (+22),
- крилатих ракет – 2222 (+0),
- кораблів / катерів – 27 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 849 (+53),
- спеціальної техніки – 2153 (+11).