Використовували танк як таксі, – командир екіпажу БпЛА розповів про дивні дії росіян на фронті

30 травня 2024, 20:23
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Російські військові вдаються до доволі цікавих дій на полі бою, аби досягнути хоч якихось результатів. Останнім часом вони почали використовувати квадроцикли, однак дійшли і до інших засобів.

Детальніше про тактику росіян 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш. До слова, нагадаємо, що раніше окупанти використовували на полі бою навіть велосипеди.

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Як росіяни діють на фронті

FPV-дрони чудово працюють на фронті, не дозволяючи втілювати росіянам їхні плани. А для досягнення завдань окупанти тепер використовують доволі дивні тактики.

Там, де працює екіпаж "Кара небесна", кількість окупантів значно збільшилася у порівнянні з минулим місяцем. Вони використовували вогневу техніку, БТРи і танки. Водночас переробляли їх у банальне таксі. Тобто вони використовували танки та БТРи як таксі. Сили бригади "Рубіж" їх було знищено,
– зазначив Андрій Отченаш.

Фактично росіяни обшивають танки металом. Всередину набивають велику кількість піхоти. Головним завданням такого "таксі" довезти особовий склад максимально близько до українських позицій.

"Чи робоча це схема? І так, і ні. Тому що росіянам справді іноді вдавалося близько під'їхати під наші позиції. Але їх просто знищили FPV-дронами. Тому вони начебто і підійшли до наших позицій, але зробити щось далі у них не вийшло", – пояснив командир екіпажу "Кара небесна".

Через те кількість техніки, яку використовують росіяни, значно зменшилась. Вони розуміють, що FPV-дрони їх швидко знищуватимуть. 

До слова, військовий також розповів, що бригада "Рубіж" за останній час взяла у полон 20 військовослужбовців країни-агресорки. Цікаво, що декого з них мобілізували наприкінці березні. Тобто це були чоловіки, які узагалі не проходили військової підготовки.

Актуальні втрати Росії у війні

З початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась уже на 506 260 окупантів. 1160 з них вдалося знищити за останню добу 30 травня.

Однак від вправних дій українських військових страждає не лише жива сила ворога, але і його техніка. Так, станом на 30 травня ЗСУ знищили:

  • танків – 7710 (+10),
  • бойових броньованих машин – 14 913 (+22),
  • артилерійських систем – 13 101 (+35),
  • РСЗВ – 1088 (+1),
  • засобів ППО – 815 (+0),
  • літаків – 357 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 532 (+22),
  • крилатих ракет – 2222 (+0),
  • кораблів / катерів – 27 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 849 (+53),
  • спеціальної техніки – 2153 (+11).
Автор: Віра Коновал