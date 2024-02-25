25 лютого відбувся форум "Україна. Рік 2024", під час якого провели виставку російського озброєння. Як виявилось, у більшості з неї використані західні технології.

Той рівень санкцій, які запровадив вільний світ проти Росії, це вже "світовий рекорд". Але цього замало. На цьому наголосив очільник ГУР Кирило Буданов.

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Ворог обходить санкції

Огляд російської зброї показав, що інколи вона майже повністю складена з іноземних компонентів. З вітчизняного не рідко у ворожому озброєнні лише корпус.

При цьому, за словами Буданова, комплектуючих з Китаю не так багато. Найбільше компонентів у російській зброї – із західних країн.

Очільник ГУР заявив, що наразі наша країна працює із союзниками щодо посилення санкцій. Втім, існує питання їх ефективності, а також того, чи готові уряди країн застосовувати проти своїх компаній, які торгують з Росією, певні обмеження. Водночас Україна теж не сидить на місці.

Вона продовжує бити по тих місцях, де ворог накопичує своє озброєння.

Чи отримала Росія балістику з Ірану

Нещодавно Reuters написав про те, що Тегеран надав Москві сотні далекобійних балістичних ракет, здатних вражати ціль на відстані від 300 до 700 кілометрів. За даними видання, від початку січня відбулося вже 4 такі поставки. Загалом Росія нібито отримала понад 400 іранських ракет.

Водночас Буданов спростував цю інформацію. Він заявив, що вона не відповідає дійсності. У ворога іранських ракет немає.

Раніше таку саму позицію висловили у США. У Білому домі додали, що переговори між Іраном та Росією щодо ракет ще тривають.

Крім того, очільник ГУР заперечив поставки КНДР Росії балістики у великих масштабах. Він підтвердив, що противник справді використав кілька ракет з Північної Кореї під час масованих атак, зокрема.

Раніше в Офісі генпрокурора заявили, що з початку нового року Кремль випустив по Україні щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського походження.