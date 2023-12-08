Провели незаконний "бартер": росіяни викрали унікальних тварин з "Асканії-Нової"

Росіяни насамперед розкрадають музеї, школи, бібліотеки та архіви на ТОТ, а після – викрадають тварин. Так, російські окупанти незаконно вивезли червонокнижних тварин з окупованого біосферного заповідника "Асканія-Нова".

Журналістка з Херсону Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, якої мети хоче досягнути ворог розкраданням заповідника. Окупанти наче провели "бартер" – українських тварин забрали, натомість привезли з російських зоопарків.

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"Це ж було вже"

Схожа ситуація уже траплялася, коли окупанти відступали з Херсона у 2022 році. Тоді росіяни викрали славнозвісного єнота, проте він – далеко не єдина тварина, яку ворог вивіз під час втечі. Окупанти за наказом російського командування забрали в анексований Крим більшу частину колекції зоопарку – від лами до віслюка та білок.

За даними міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, росіяни з асканійського зоопарку вивезли по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.

Усі ці види занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП). Статус цих тварин – "зниклий з природи", "на межі зникнення" та "близький до тих, які перебувають під загрозою знищення".

Ця тактика, на мій погляд, більше медійна, тому що вони вивезли рідкісних тварин. Вони тепер будуть хизуватися наявністю цих тварин в Росії. Вони умовно "рятують" тварин від обстрілів, як росіяни люблять казати. Приміром, як вони рятували "Скіфське золото", музейні експонати та пам'ятники,

– наголосила журналістка з Херсона.

Ворог завіз до "Асканії-Нової" тварин з Росії

За даними Руслана Стрільця, окупанти поширюють інформацію про те, що вони здійснили "обмін" між українським біосферним заповідником "Асканія-Нова" та російськими – природним біосферним заповідником "Ростовський" та асоціацією зі збереження і відновлення рідкісних та зникомих видів тварин "Жива природа степу".

Натомість до зоопарку "Асканія-Нова" були завезені антилопи канна, яки свійські, верблюди двогорбі та один гуанако,

– наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів.

Тварини, яких забрали окупанти, були не просто рідкісними. Протягом багатьох десятиліть з ними працювали українські фахівці та виводили унікальні породи.

Росіяни викрадають тварин з ТОТ