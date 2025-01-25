Розлетівся на атоми: ЗСУ влучним ударом знесли прапор Росії біля Покровська

На околицях Покровська точаться запеклі бої. У передмісті окупанти вивісили свою триколорну ганчірку. Українські захисники нагадали ворогові, що ця земля йому не належить.

Так, днями загарбники вирішили вивісити прапор країни-агресорки на одному зі схилів під Покровськом. Аеророзвідка штурмового полку "Скала" не дозволила йому довго розвиватися за вітром, передає 24 Канал.

Дивіться також Помста за страчених побратимів: десантники "мінуснули" цілий підрозділ російських морпіхів

Розлетівся на друзки

Воїни завдали ураження дроном. Як наслідок – російська ганчірка була знищена – вона розлетілася у різні боки. Момент ліквідації зафільмували іншим дроном.

Наші захисники зазначають, що це дуже важливий натяк окупантам: "з вами буде те саме, так що вишиковуйтесь рядком на тому самому місці, ми чекатимемо!",

– йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця".

Знищення ворожого прапора: дивіться відео

До слова, ситуація біля Покровська залишається складною. Російські окупанти регулярно використовують сльозогінні гази для витіснення українських підрозділів з укриттів.

Водночас командир батальйону спеціального призначення "Шквал" 59 ОМПБр з позивним "Балу" розповів, що на його ділянці фронту зменшилася динаміка дій. Він додав, що на Покровський напрямок заходять нові російські підрозділи, бо "старі вже трошки стерлися".