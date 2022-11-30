Росіяни насильно вивозять людей з Кінбурнської коси

30 листопада 2022 , 15:05
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Російські загарбники силою вивезли жителів населених пунктів, розташованих на Кінбурнській косі. Це близько 37 осіб.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу в Медіацентрі Україна. Про це пише 24 канал.

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Загарбники силоміць вивозять людей з Кінбурнської коси

Російські загарбники вже не вперше насильно вивозять українців до Росії. Москва ж називає це "евакуацією".

Два дні тому окупанти примусово вивезли людей з Кінбурнської коси. Це десь 37 осіб,
– зазначив Кім.

Він також наголосив, що ситуація щодо бойових дій на Кінбурні потребує режиму інформаційної тиші, бо там є свої особливості.

Яка ситуація на Кінбурнській косі

  • Українські військові продовжують титанічно протистояти ворогові на рідній землі. Вибити окупантів вони намагаються також і з Кінбурнської коси, що на Миколаївщині.
  • За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ продовжують працювати над деокупацією Кінбурнської коси. Водночас вона зазначила, що необхідно дотримуватися інформаційної тиші. Бодай через географічне положення коси.
  • Речниця ОК "Південь" підкреслила, що ворог має можливість підтягувати туди свої сили. Робить він це через суходіл. Нагадаємо, що Кінбурнська коса якраз з'єднується з лівобережжям, куди окупанти і відступили під тиском ЗСУ.

Що означатиме звільнення коси

  • Кінбурнська коса – це єдина частина Миколаївської області, яка офіційно не звільнена від окупантів.
  • Як зазначають, звільнення Кінбурнської коси означатиме чергову ганебну поразку Чорноморського флоту Росії. І заодно означатиме зміцнення позицій України в Чорному морі.
  • На перший погляд, Кінбурнська коса – це просто вузька смуга землі на Півдні із специфічною адміністративною приналежністю, що до війни мала лише туристичне значення.

Зверніть увагу – що відбувається на Кінбурнській косі: дивіться відео

 

Автор: Дарина Жданович