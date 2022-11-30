Росіяни насильно вивозять людей з Кінбурнської коси

Російські загарбники силою вивезли жителів населених пунктів, розташованих на Кінбурнській косі. Це близько 37 осіб.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу в Медіацентрі Україна. Про це пише 24 канал.

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Загарбники силоміць вивозять людей з Кінбурнської коси

Російські загарбники вже не вперше насильно вивозять українців до Росії. Москва ж називає це "евакуацією".

Два дні тому окупанти примусово вивезли людей з Кінбурнської коси. Це десь 37 осіб,

– зазначив Кім.

Він також наголосив, що ситуація щодо бойових дій на Кінбурні потребує режиму інформаційної тиші, бо там є свої особливості.

Яка ситуація на Кінбурнській косі

Українські військові продовжують титанічно протистояти ворогові на рідній землі. Вибити окупантів вони намагаються також і з Кінбурнської коси, що на Миколаївщині.

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ продовжують працювати над деокупацією Кінбурнської коси. Водночас вона зазначила, що необхідно дотримуватися інформаційної тиші. Бодай через географічне положення коси.

Речниця ОК "Південь" підкреслила, що ворог має можливість підтягувати туди свої сили. Робить він це через суходіл. Нагадаємо, що Кінбурнська коса якраз з'єднується з лівобережжям, куди окупанти і відступили під тиском ЗСУ.

Що означатиме звільнення коси

Кінбурнська коса – це єдина частина Миколаївської області, яка офіційно не звільнена від окупантів.

Як зазначають, звільнення Кінбурнської коси означатиме чергову ганебну поразку Чорноморського флоту Росії. І заодно означатиме зміцнення позицій України в Чорному морі.

На перший погляд, Кінбурнська коса – це просто вузька смуга землі на Півдні із специфічною адміністративною приналежністю, що до війни мала лише туристичне значення.

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