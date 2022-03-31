Росіяни вивозять награбоване майно в українців із захоплених територій

Російські окупанти цинічно мародерять на тимчасово окупованих територіях України. Вони вже почали вивозити майно, яке відібрали у мирних жителів.

Російські вояки в черговий раз продемонстрували своє істинне нутро.

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Мародерять, беруть в заручники та обмежують в правах

Зокрема, на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти просто грабують мирне населення, щоб вивезти коштовності та інші предмети до себе додому. Про це неодноразово чули в перехоплених СБУ розмова, це зараз також підтверджує Генштаб ЗСУ,

На тимчасово зайнятих противником територіях він (ворог, – 24 канал) продовжує обмеження пересування місцевого населення, російські загарбники беруть громадян України у заручники та здійснюють вивезення награбованих у мирних громадян товарів, – йдеться у дописі від Генштабу.

До прикладу, нещодавно в Генштабі опублікували фотографію одного з російських військових, якого знищили українські військові. У нього в кишенях знайшли вкрадені гроші та ювелірні прикраси.

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