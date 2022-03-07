Росіяни вийшли на великий мітинг проти війни в Україні: промовисте фото

Все більше росіян почали протестувати проти вторгнення їхньої держави в Україну. Зокрема, на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі небайдужі організували великий мітинг.

Росіяни влаштовують подібні мітинги майже від початку війни. Однак протести проти вторгнення країни-агресорки наразі поза законом, тож учасників б'є та затримує місцева поліція.

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Росіяни протестують проти війни в Україні

На Невському проспекті у Санкт-Петербурзі влаштували черговий мирний мітинг проти вторгнення Росії в Україну. За попередньою інформацією, протестувальників поки не розганяють.

На таких мітингах збираються все більше людей. Вони стоять з плакатами, на яких написані гасла "Зупиніть війну", "Ні війні" тощо. Однак навіть така мирна підтримка не подобається уряду держави-агресорки, адже вона може нашкодити розповсюдженню пропаганди про "спецоперацію задля порятунку Донбасу".

Зауважте, для мирних протестів запропонували новий символ – біло-синьо-білий прапор. На ньому немає червоного кольору, адже він асоціюється з культом насильства та крові. Цей стяг стає дедалі популярнішим серед росіян.

Росіяни виходять на протести проти війни, попри ризики побиття силовиками, затримання та чималі штрафи. До прикладу, 5 березня у Москві на мітинг прийшли приблизно 10 тисяч людей.



Росіяни вийшли на протест проти війни / Фото Андрія Цаплієнка

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