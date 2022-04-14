Росіяни вкрали з Чорнобиля радіоактивні предмети, які поліцейські відбирали у сталкерів

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що при втечі із Чорнобиля, російські окупанти встигли обікрасти поліцейський відділок.

Серед іншого, загарбники викрали радіоактивні предмети, які вилучалися після катастрофи на ЧАЕС, повідомляє 24 канал.

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Російські солдати возять із собою радіоактивні предмети

Він розповів, що окупанти не просто отримали великі дози опромінення, але й повезли радіоактивні предмети додому.

Багато речей вони вивезли, зокрема, вони обікрали поліцейську дільницю прямо на території Чорнобиля. Там були радіоактивні предмети, які вилучалися у громадян,

– розповів Монастирський в ефірі єдиного телемарафону.

Наразі солдати перебувають в Білорусі, а награбовані речі прямують в сторону Росії.

Не позаздриш тим матерям і дружинам, які отримають такі "подарунки",

– додав Монастирський.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські військові розграбували станцію та адміністративні приміщення Чорнобиля. Він нагадав, що метал легко піддається опроміненню і переносить радіацію.

До речі – у Чорнобилі зафіксували аномально високі показники після окупантів: чим це загрожує