Алкоголь з "патріотизмом": у Маріуполі загострюються конфлікти між окупантами

До Маріуполя ворог стягує свій особовий склад. Однак предстаник різних етнічностей не можуть ужитися і провокують постійні збройні конфлікти між собою.

Про це 24 Каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він повідомив, що конфлікти виникають зокрема під впливом алкоголю.

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Андрющенко розповів, майже щоденно у Маріуполі відбуваються конфлікти між різними угрупуваннями російських військ. Це спостерігається ще з літа, тоді конфлікти почалися між громадянами Росії та жителями ДНР.

Вони постійно між собою розбиралися, хто з них більші патріоти, хто більше перемоги приніс в Маріуполь,

– додав мовець.

Конфлікти між окупантами не згасають

За повідомленнями мерії Маріуполя, нині ситуація з конфліктами між представниками російських військ в місті ще більше погіршилася.

Весь російський етнос зараз представлений у Маріуполі, і між ним немає ніякої єдності. Конфлікти на національному підґрунті виникають постійно,

– повідомив Андрющенко.

За його словами, переважна більшість конфліктів закінчується тим, що вони "стріляються, ріжуться, б'ються." Конфлікти підігріваються алкоголем, адже продаж алкоголю "з рук" в місті не контролюється.

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Може зіграти на руку українцям

Міська влада Маріуполя вважає продаж алкоголю окупантам одним зі способів їх нівелювання. Подібні конфлікти серед росіян проходять або пізно ввечері, коли маріупольців уже немає на вулиці, або в таких районах, де містяни вже не проживають.

Хоч офіційно російським угрупованням заборонено купувати алкоголь, за словами Андрющенка, навіть місцеві продавці не можуть відмовити людям зі зброєю. Але те, що є проблемою в армії ворога, може зіграти на руку українцям і вони цим користуються.

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