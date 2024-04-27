Уночі 27 квітня росіяни вдарили ракетами по Салтівському району Харкова. Згодом місцева влада повідомила, що був приліт поряд з медичним закладом.

За інформацією журналістів, мовиться про психіатричну лікарню. Вибухи у Харкові пролунали близько 00:30. Медсестра Вікторія Беляєва розповіла, що під час російської атаки у відділенні перебували люди.

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Жінка розповіла, що коли росіяни вдарили ракетою, повилітало скло. "Було дуже страшно, за хворих, за себе", – зазначила Беляєва і наголосила, що ворог б'є по цивільних об'єктах.

Пацієнти вибігли в коридор, молодці. Лягли на підлогу. Перелякалися, кричали. Психіатрична лікарня, люди з психічними захворюваннями. Їм дуже важко. Попадали, обійнялися,

– пригадала жінка.

Як пише Суспільне, дві ворожі ракети залишили на території психіатричної лікарні у Харкові вирви у понад 5 метрів завглибшки. За попередьою інформацією від правоохоронців, це був обстріл з РСЗВ С-300.

Внаслідок атаки є поранена

Місцеві правоозоронці повідрмили, що пацієнтка 1970 року народження постраждала внаслідок обстрілу. Пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок та корпус, в якому на момент прильоту перебували 60 пацієнтів та 5 працівників лікарні.

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