Росіяни влучили в енергетичний об'єкт Кривого Рогу: частина міста без світла та води

Російські окупанти вкотре атакували Кривий Ріг. Внаслідок терористичної атаки кілька районів залишилися без світла та води.

Про це розповів очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. На місце вже виїхали фахівці для проведення відновлювальних робіт.

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Кривий Ріг частково лишився без світла та води

Вілкул розповів, що трапилося влучання дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу.

Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи,

– зазначив голова військової адміністрації.

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