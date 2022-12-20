Росіяни знову обстріляли об'єкт "Нафтогазу": відео вибуху

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирні міста України. У ніч на 20 грудня загарбники атакували Харківщину.

Цієї ночі Росія вкотре обстріляла інфраструктуру групи "Нафтогаз". Ворожі ракети влучили в один із наших об'єктів на Харківщині.

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На місці зайнялася пожежа

На щастя, люди не постраждали. Фахівці працюють на місці над ліквідацією пожежі, що сталася.

У мережі поширили відео вибуху

Збитки оцінимо пізніше після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго лишатиметься вигнанцем на світовій арені,

– наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Що відомо про обстріл Харківщини