Росіяни вдарили в освітній заклад на Чернігівщині та вбили дитину

Російські загарбники цинічно атакували мирних мешканців у Чернігівській області. На жаль, внаслідок обстрілу ворога загинула дитина.

Глава Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що росіяни вдарили в освітній заклад Новгород-Сіверського району, який не працював. За даними місцевої влади, дитина перебувала неподалік.

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Що відомо про обстріл Чернігівщини

В'ячеслав Чаус розповів, що російські загарбники продовжують бити по цивільній інфраструктурі.

Близько 15:37 (1 травня – 24 Канал) зафіксоване влучання в освітній заклад (який не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік,

– заявив глава ОВА.

За його словами, інформація про потерпілих уточнюється. Чаус вкотре зауважив, що Росія є країною-терористкою, а терористів треба знищувати.

Станом на 16:40 1 травня місцева влада не повідомляла детальну інформацію.

Росія вбила дітей під час масованого обстрілу