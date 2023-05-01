Росіяни вдарили в освітній заклад на Чернігівщині та вбили дитину
Джерело:В'ячеслав Чаус
Російські загарбники цинічно атакували мирних мешканців у Чернігівській області. На жаль, внаслідок обстрілу ворога загинула дитина.
Глава Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що росіяни вдарили в освітній заклад Новгород-Сіверського району, який не працював. За даними місцевої влади, дитина перебувала неподалік.
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Що відомо про обстріл Чернігівщини
В'ячеслав Чаус розповів, що російські загарбники продовжують бити по цивільній інфраструктурі.
Близько 15:37 (1 травня – 24 Канал) зафіксоване влучання в освітній заклад (який не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік,
– заявив глава ОВА.
За його словами, інформація про потерпілих уточнюється. Чаус вкотре зауважив, що Росія є країною-терористкою, а терористів треба знищувати.
Станом на 16:40 1 травня місцева влада не повідомляла детальну інформацію.
Росія вбила дітей під час масованого обстрілу
- Росія вдарила по Україні у ніч проти 29 квітня. Окупанти влучили в під'їзд багатоповерхівки в Умані, атакували також Дніпро, Українку на Київщині та Чернігівщину.
- На жаль, внаслідок обстрілу Дніпра загинула 31-річна Ольга зі своєю дворічною донечкою. Відомо, що жінка з дитиною приїхала до батьків, щоб убезпечити дочку.
- Також російський обстріл забрав життя 23 людей в Умані. З них шестеро – діти. Відомо, що найменшій загиблій дитині було 1,5 року – це хлопчик Іван Одайський, який загинув разом з 28-річною мамою Альоною Одайською.
- Російська ракета забрала життя 8-річної Уляни Тройчук та її батька Романа з дружиною Антоніною та бабусею. Під завалами також загинули 11-річна Софія Шульга та її 17-річний брат Кирило Писарєв.
- Також Росія забрала життя 16-річного Олексія Лисака і його 10-річної сестри Аліни Барченко. Вони загинули разом з мамою, бабусею та тіткою. Фото діток, яких вбила Росія в Умані, нещодавно показали в мережі.