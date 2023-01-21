Окупанти вдарили по житловому будинку у Херсоні: у ньому тепер зіяє діра

Російській загарбники продовжують тероризувати мирне населення. Окупанти вкотре обстріляли Херсон.

Глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що російські бойовики за минулу добу здійснили 36 обстрілів території Херсонської області. Про це пише 24 Канал.

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Російська армія тероризую мирне населення

Сам Херсон російські окупанти обстріляли 11 разів. "Вели вогонь по житлових кварталах міста", – уточнив Янушевич. Унаслідок чого пошкоджені будинки містян.

Також він зазначив, що минулої доби 4 мешканці Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє людей підірвалися на російській міні, серед них 16-річний хлопець. Двоє поранені через удари російської армії, серед них хлопець 15 років.

У місцевих телеграм канал показали наслідки влучань. На фото та відео видно, що в одному з житлових будинків утворилася діра.



Наслідки чергового обстрілу Росії / Фото місцевих телеграм-каналів



Вирва від чергового обстрілу загарбників / Фото місцевих телеграм-каналів

Окупанти постійно обстрілюють Херсон