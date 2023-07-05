Уночі окупанти атакували "Шахедами" та лунали вибухи: чи були прильоти
Джерело:Повітряне командування "Схід"
Російські окупанти в ночі на 5 липня знову запускали іранські дрони-камікадзе. На щастя, нашим військовим вдалося збити всі ворожі цілі.
Як минула ніч
Неспокійною ніч була у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Звуки вибухів місцеві мешканці почули після опівночі.
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Загалом у всіх цих регіонах підрозділи ПВК "Схід" знищили 3 безпілотники.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук подякував військовим за те, що вберегли людські життя від можливої трагедії. Він також додав, що на ранок росіяни скинули боєприпаси з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. За попередніми даними, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються.
Росіяни атакували дронами Суми
Нагадаємо, що 3 липня, близько 11 години, росіяни атакували "Шахедами" два багатоквартирні будинки та будівлю СБУ у Сумах. На жаль, 3 людей загинули, а 21 особа постраждала. Наразі 4 потерпілих перебувають у лікарнях.
4 липня в місті оголошували Днем жалоби за загиблими.
Зауважте Замість сирени дзвін у набат: які сигнали можуть лунати в разі радіаційної небезпекиЗверніть увагу! Військовий експерт та офіцер запасу ЗСУ Андрій Крамаров заявив, що Росія змінила тактику в обстрілах України. Ворог вирішив зосередитися більше на лінії зіткнення. Окупанти хочуть обстрілювати дронами місця скупчення наших військових та техніки. Максимальну увагу вони приділяють позиціям ЗСУ на фронті.